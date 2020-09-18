В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии — в области медицины ее получил Трамп Топ-модель Victoria’s Secret снялась полностью обнаженной » Европарламент объявил незаконным обнуление сроков Путина Европарламент объявил незаконным обнуление сроков Путина, таким образом объявив президента России нелегитимным. Европарламент объявил незаконным принятие поправок об обнулении сроков Путина. ЕП считает, что реформа Конституции РФ, которая обнулила сроки Путина и позволила Москве отказаться от исполнения обязательств по международным договорам, состоялась «незаконно».

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции ЕП.

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