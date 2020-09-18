Европарламент объявил незаконным обнуление сроков Путина, таким образом объявив президента России нелегитимным.
Европарламент объявил незаконным принятие поправок об обнулении сроков Путина. ЕП считает, что реформа Конституции РФ, которая обнулила сроки Путина и позволила Москве отказаться от исполнения обязательств по международным договорам, состоялась «незаконно».
Об этом говорится в принятой сегодня резолюции ЕП.
Надо более жёстко отвечать на Путина проделки и неожиданно появившегося в центре Европы белорусской ПИЯВКИ вцепившейся за власть и втихаря уничтожая своих критиков и конкурентов в президентское кресло…