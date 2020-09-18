Европа потребовала остановить Северный поток-2

Европа потребовала остановить Северный поток-2 — это должно произойти в рамках новых санкций против России. Также, как уже ранее сообщалось, Тихановскую признали единственным представителем легитимной власти в Беларуси.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против РФ и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.



Европарламент сегодня большинством голосов принял резолюции по ситуации в Беларуси после президентских выборов и ситуации на РФ в связи с отравлением Алексея Навального.

«Депутаты призвали к новым президентским выборам в Беларуси, и призвали ЕС ввести санкции на президента Лукашенко и нападавших, которые стоят за отравлением Алексея Навального», — говорится в сообщении.

За первую резолюцию по ситуации в Беларуси проголосовали 574 депутата — за, 37 — против, 82 — воздержались. Документ, среди прочего, признает Координационный Совет Беларуси «временным представительством народа, который требует демократических перемен». В то же время, в Европарламенте заявили о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси с 5 ноября, когда истекает срок его полномочий.