Дурацкий приказ МОЗ Украины приведет к усилению эпидемии коронавируса

то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!

По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.

Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!

Итак

