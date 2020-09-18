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Дурацкий приказ МОЗ Украины приведет к усилению эпидемии коронавируса

то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!

По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.

Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!

Итак

В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов.

Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин.

Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают — они первейшая группа риска.

Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель (если не заболели, но контактировали) до месяца (если заболели). За это время от неоказания помощи умрет десяток инфарктников и резко ухудшится состояние сотни хроников, оставшихся без своих капельниц.

Финальный итог: десятки, если не сотни, совершенно необязательных жертв просто от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.

Ребята, я не преувеличиваю — это катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения. Через месяц может оказаться, что ни одна больница в сильно пораженных регионах тупо не функционирует т.к. все на карантине. Если вас собьет на улице машина или укусит бешеная собака вы рискуете просто остаться без помощи — ее тупо некому будет оказывать.

У меня просто нет слов.

Семен Есилевский

18 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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