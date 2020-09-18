Американские истребители получат лазерную защиту через 5 лет

Американская компания Lockheed Martin объявила о намерении завершить разработку лазерной системы самозащиты для истребителей к 2025 году. Как пишет Flightglobal, перспективная система получила название TALWS (Tactical Airborne Laser Weapon System, тактическая авиационная лазерная оружейная система). Она будет использоваться для поражения ракет класса «воздух-воздух» и зенитных ракет.

В настоящее время ВВС США проводят тендер SHiELD, стартовавший в 2017 году. Он предусматривает разработку для истребителей трех типов лазерных систем: для подсветки целей, самозащиты и уничтожения других летательных аппаратов. Первый этап проекта предполагает создание боевого лазера для самозащиты боевых самолетов.

Военные рассматривают лазерные системы, предназначенные как для самозащиты, так и для поражения других самолетов и наземных целей, в качестве вооружения с «неограниченным» боезапасом и очень низкой стоимостью одного выстрела. Новый лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Изначально демонстрационные испытания лазера для самозащиты истребителей планировалось в 2021 году, однако эти проверки отложили по меньшей мере до 2023 года. Это было сделано по нескольким причинам, в том числе из-за отставания проекта от графика из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, разработчики столкнулись с техническими трудностями при разработке боевого лазера.

При разработке лазера для самозащиты Lockheed Martin использует наработки, полученные по проектам IFPC-HEL (лазерная объектовая система защиты от минометных мин, артиллерийских снарядов и беспилотников) и HEL (корабельная система ослепления оптических систем наведения и наблюдения), разрабатываемых по заказу Армии и ВМС США соответственно.

Кроме того, для перспективной разработки компания заимствовала технологии, используемые сегодня в подвесных контейнерах целеуказания Sniper. Такие устанавливаются, например, на истребители F-16 Fighting Falcon. Эта система использует инфракрасный лазер, который удерживается на цели несмотря на маневры боевого самолета.

За питание лазера для самозащиты будут отвечать сборки аккумуляторных батарей или ионисторов. Они будут заряжаться от бортового генератора. Другие подробности о перспективной системе самозащиты для боевых самолетов пока не раскрываются.