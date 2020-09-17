«  
  »

Вакцианция американцев от коронавируса начнется в октябре

В США технически готовы к массовой вакцинации населения уже через месяц. Скорее всего вакцианция американцев от коронавируса начнется в октябре, в крайнем случае ноябре-декабре.

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — заявил Трамп, уточнив, что это может состояться «в середине октября, может, чуть позже «.

Позже президент добавил, что в случае неудачного развития событий вакцина появится «в ноябре или в крайнем случае — в декабре».

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начнут производить миллионы доз.

17 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  