Вакцианция американцев от коронавируса начнется в октябре

В США технически готовы к массовой вакцинации населения уже через месяц. Скорее всего вакцианция американцев от коронавируса начнется в октябре, в крайнем случае ноябре-декабре.

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — заявил Трамп, уточнив, что это может состояться «в середине октября, может, чуть позже «.

Позже президент добавил, что в случае неудачного развития событий вакцина появится «в ноябре или в крайнем случае — в декабре».

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начнут производить миллионы доз.