У Юпитера могут быть до 600 небольших спутников

У Юпитера могут быть до 600 небольших спутников — некоторые из них ученые уже обнаружили. Но поиски продолжаются и дальше.

Астрономы в ходе анализа архивных снимков окрестностей Юпитера, сделанных наземным телескопом CFHT, обнаружили 45 кандидатов в ретроградные нерегулярные спутники планеты-гиганта. Это может означать, что общее число таких тел субкилометрового размера может доходить до нескольких сотен штук, а обнаружить их должны помочь обзорные телескопы нового поколения. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org.

Долгое время Юпитер считался рекордсменом по количеству спутников, их насчитали 79, и лишь недавно его по этому показателю обошел Сатурн. Быстрый рост числа известных спутников самой большой планеты в Солнечной системе произошел в последние 20 лет из-за развития цифровых камер с большим полем зрения. Предполагается, что новооткрытые нерегулярные спутники Юпитера, обладающие небольшими размерами, сформировались в другом месте и были захвачены гравитацией планетой в ранней Солнечной системе, причем механизм захвата до сих пор остается неясным. Понимание текущего количества спутников Юпитера и их распределения по размерам может дать ограничения на динамические модели системы спутников гиганта и ее начальное состояние.

Эдвард Эштон (Edward Ashton), Мэтью Бодуан (Matthew Beaudoin) и Бретт Глэдмэн (Brett Gladman) из Университета Британской Колумбии опубликовала результаты анализа 60 снимков участка неба площадью в один квадратный градус в окрестностях Юпитера, сделанных в сентябре 2010 года при помощи 340-мегапиксельной камеры MegaPrime, установленной на телескопе CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope). Целью работы был поиск новых нерегулярных спутников Юпитера, размеры которых не превышают километра.

В результате астрономам удалось обнаружить 52 интересных объекта, с блеском до 25,7 звездной величины, характеристики движения которых были похожи на характеристики движения модельных спутников Юпитера. Размеры объектов по оценкам ученых не превышают 800 метров. Семь из наиболее ярких обнаруженных объектов оказались уже известными нерегулярными спутниками Юпитера, остальные были признаны кандидатами в ретроградные спутники планеты (то есть направление их движения по орбите не совпадает с направлением вращения Юпитера) и ждут подтверждения своего статуса на основе долговременных наблюдений.

Общая оценка количества ретроградных нерегулярных спутников Юпитера с радиусом более 400 метров, сделанная учеными на основе полученных данных наблюдений, составляет 600 объектов.