Тайсон случайно чуть не прибил своего тренера (видео)

Легендарный боксер мира Майкл Тайсон случайно чуть не прибил своего тренера во время усиленной тренировки в рамках подготовки юбилейного выхода на ринг. Его тренер смог с трудом устоять на ногах.

54-летний боксер на видео отрабатывает удары вместе со своим тренером. Завершающий удар в комбинации заставил наставника спортсмена потерять равновесие. Авторам The Sun показалось, что Тайсон едва не нокаутировал специалиста в ходе подготовки.

28 ноября Тайсону предстоит боксерский поединок против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего.