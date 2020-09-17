«  
  »

Смоленская катастрофа: Польша требует арестовать несколько россиян

По результатам расследования Польша обвиняет нескольких россиян в катастрофе самолета президента Качинского под Смоленском. Также рассматривается версия теракта на борту.
Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154

Как сообщает PAP, польские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск.

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей, — заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Ева Бялик.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

17 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  