Дым от лесных пожаров на западе США добрался до Европы Вакцианция американцев от коронавируса начнется в октябре » Скандального мэра Харькова госпитализируют в одну клинику с Навальным Глава Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, его состояние требует лечения за границей. За политиком прилетел самолет из Германии, информирует РБК-Украина. По некоторой информации, мэра транспортируют в берлинскую клинику «Шарите», которая оказывает сейчас помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному по поводу отравления, пишет Lenta.ru. Ранее в Харькове не подтвердили, что из-за COVID-19 у Кернеса развилась кома, передает «Новое время». Геннадий Кернес известен взглядами, которые зачастую идут вразрез с официальным курсом властей Украины. Так, несколько лет назад его уличили в поддержке «антимайдана».

загрузка...