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Скандального мэра Харькова госпитализируют в одну клинику с Навальным

Глава Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, его состояние требует лечения за границей. За политиком прилетел самолет из Германии, информирует РБК-Украина.

По некоторой информации, мэра транспортируют в берлинскую клинику «Шарите», которая оказывает сейчас помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному по поводу отравления, пишет Lenta.ru.

Ранее в Харькове не подтвердили, что из-за COVID-19 у Кернеса развилась кома, передает «Новое время».

Геннадий Кернес известен взглядами, которые зачастую идут вразрез с официальным курсом властей Украины. Так, несколько лет назад его уличили в поддержке «антимайдана».

17 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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