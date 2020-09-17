Синтия Никсон назвала сериал «Секс в большом городе» зрелищем для пенсионеров, достойным стоять на полке и не отсвечивать. По ее мнению в современном мире все уже совсем не так, как в этой мыльной опере. В ленте она сыграла роль интеллектуалки и успешной юристки Миранды Гоббс. Однако теперь актриса считает, что сериал содержит устаревшие проблемы.

Об этом она рассказала в интервью Radio Times. Синтия Никсон призналась, что сериал «Секс в большом городе» был слишком «белым», о чем исполнительницы главных ролей говорили продюсерам еще в 90-е. Однако авторы проекта не приняли во внимание советы актрис и продолжили съемки. Несколько устарело выглядят и проблемы, которые поднимал сериал. О чем именно идет речь, Синтия Никсон решила не уточнять.

Есть проблемы в «Секс в большом городе», которые сейчас выглядят очень устаревшими. Безусловно, он был слишком «белым». Даже тогда это очень хорошо понимали, – заявила Синтия Никсон.

В то же время актриса не скрывает: именно этот развлекательный сериал сумел сделать настоящую революцию относительно стереотипов. Так, в «Секс в большом городе» главные роли получили актрисы, которым было больше 30 лет. Кроме этого, сюжет сериала пропагандировал мысль, что женщины не должны думать только о замужестве, а наслаждаться жизнью.

«Это было революционно относительно возраста персонажей. Нам было всем за 30, когда это началось. И дальше, мы становились еще старше… «екс в большом городе» показал всему миру, что женщины не слишком стремятся к замужеству. Он показал, как сильно женщины заинтересованы в сексе и действительно думают о нем», – отметила Синтия Никсон.

Что известно о сериале «Секс в большом городе»

В центре сюжета сериала «Секс в большом городе» – четыре незамужние американки, которые живут в центре Нью-Йорка. Миранда, Кэрри, Саманта и Шарлотта ежедневно встречаются в ресторанах или на прогулках и рассказывают о своих интимных проблемах, новых романах или знакомствах. Эти беседы с подругами вдохновляют журналистку Кэрри Брэдшоу писать колонку в газете, где она раскрывает важные частные вопросы, которые беспокоят общество.

Сериал выходил на экран с 1998 года, а в течение 6 сезонов авторы проекта раскрыли сюжетные линии героинь. Хотя американки не хотели выйти замуж, они все же создали семью, а две героини ленты – Миранда и Шарлотта – стали матерями. Только Саманта решила не прекращать свои беззаботные будни и наслаждаться романами с красавцами.

После огромного успеха сериала на большой экран вышло два фильма «Секс в большом городе». Романтические комедии получили не меньшую популярность в прокате.