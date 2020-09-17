Продлила лето: Белла Хадид поделилась фото со съемок для Versace у моря

За время карантина 23-летняя Белла Хадид вряд ли успела соскучиться по своей работе, ведь, подтверждая свое звание одной из самых востребованных моделей, она продолжала сниматься в лукбуках и кампаниях, пусть и удаленно. Но теперь фотосессиям по Zoom, кажется, пришел конец — Белла поделилась кадрами с бэкстейджа настоящей съемочной площадки.

Белла Хадид

Вместе с Хейли Бибер Хадид приняла участие в создании новой кампании аромата от Versace. Съемки прошли на пляже, так что, посмотрев фото и ролик, можно продлить ощущение лета.