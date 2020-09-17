Продается автомобиль из фильма «Мои мысли тихие»

Автомобиль Volkswagen Golf с украинского фильма «Мои мысли тихие» выставили на продажу.

«Продаю машину из фильма «Мои мысли тихие». Так, ту самую, которая ехала Раховом задом и гордо носила шашечку такси «Сакура Плюс». Volkswagen Golf MK2 1988 года», — написал Лукич.

«Сжалившись, я оставил ее себе под «проект по восстановлению». Я хотел сделать clean look и привести ее к заводскому виду. Что-то восстановить получилось, что-то нет… Пиком крутизны стал оригинальный кассетник VW Gamma 2. Несмотря на то, что машина все время на ходу и проявляет чудеса надежности — до заводского состояния ей еще далеко, а у меня, к сожалению, сейчас нет ни времени, ни возможности продолжать заниматься машиной и ее восстановлением», — написал Лукич.

Машину режиссер продает за символические 1500 долл., но в хорошие умелые руки.