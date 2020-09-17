Найдена бутылка с «Новичком», из которой отравили Навального

Найдена бутылка с «Новичком», из которой отравили Навального — немецкие врачи подтвердили, что бутылка с водой из томской гостиницы является причиной отравления.

Команда оппозиционера Алексея Навального сообщила, откуда взялась пластиковая бутылка, на которой немецкие токсикологи нашли отравляющее вещество из группы «Новичок». Как сообщается в Instagram оппозиционера, это бутылка из отела Xander в Томске, где останавливался политик и его съемочная группа.

«На бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка“. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — сказано в сообщении.

Ранее соратники Навального предполагали, что его отравили в кофейне аэропорта и что токсин могли подмешать в чай.

Власти России отвергают версию об отравлении. Политик находится на лечении в германской клинике «Шарите», недавно он вышел из комы.