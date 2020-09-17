Крупнейший хедж-фонд мира потерял почти 20% клиентских денег

Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates американского миллиардера Рэя Далио пал жертвой кровавой бойни на рынках.На начало августа фонд, управляющий активами на 148 млрд долларов, получил убыток в 18,6% по своему флагманскому продукту — Pure Alpha II fund, сообщает Bloomberg cо ссылкой на 25 источников, знакомых с ситуацией.

Фонд, клиентами которого являются более 300 инвесторов, некоторые из которых вложили больше миллиарда долларов, не справился с «американскими горками» на рынках, которые рухнули весной на фоне пандемической паники, а затем начали ралли, ставшее для американских индексов рекордным почти за 100 лет.

Убыток, максимальный за десятилетие и один из крупнейших в карьере 71-летнего Далио, перекрыл всю прибыль, заработанную фондом за последние три года. Около 50 клиентов решили разорвать отношения с Bridgewater, забрав в сумме 3,5 млрд долларов.

Убытки фонду принесли компьютерные модели, основанные на макроэкономических данных: они корректно дали сигнал на сокращение позиций в марте, но оказались слишком медлительны, когда рынки вернулись к росту. В результате даже правильно угадав тренды по золоту, акциям и курсу доллара к иен, Bridgewater слишком поздно «запрыгнул в уходящий вагон», не сумев заработать.

«Мы упустили момент, когда пандемия пошла на спад», — признался Далио в интервью Bloomberg TV.

Впрочем, он по-прежнему уверен в положении и фонда и его способности приносить прибыль клиентам. «Мы крупнейший хежд-фонд не без причины. У нас никогда не было существенных просадок, только положительные годовые результаты. Но мы знали, что этот день придет», — заявил Далио.

Убытки породили в фонде управлеческий кризис и увольнения, говорят источники Bloomberg.

По словам бывших сотрудников, Далио, сделавший карьеру на математическом подходе к экономике, отдалился от работы в фонде, отвлекаясь на другие занятия, а затем противился внесению новых параметров в модели — таких, как, например, статистика по кредитным картам и данные о танкерных перевозках нефти.

В конечном итоге алгоритмы пришлось модифицировать так, чтобы они учитывали беспрецедентные вливания ликвидности центробанками. На «починку» ушло около месяца, и сам Далио проводил на работе до 70 часов неделю, чтобы вернуть уровень риска к норме.

В июне Bridgewater заявлял, что акции ждет «потерянное десятилетие» из-за снижения рентабельности компаний США после многолетнего устойчивого роста, а глобализация, служившая, возможно, главным драйвером рентабельности в развитых странах, уже достигла своего пика.

В июле Далио заявил, что инвесторам следует отдавать предпочтение акциям и золоту перед облигациями и кэшем, потому что последние предлагают отрицательную отдачу, а центробанки будут печатать больше денег. Bridgewater тогда заявлял, что перекладывается в золото и облигации с привязкой к инфляции, диверсифицируя страны и отыскивая больше акций со стабильным денежным потоком.