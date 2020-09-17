Кремль оставил Крым без денег и воды — в России нет денег даже на элементарные вещи.

Правительство России заложило в федеральный бюджет 2021-23 гг резкое сокращение расходов на Крым и финансирование авиационной промышленности, а также уменьшение ассигнований на программу научно-технологического развития страны.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о бюджете, который кабмин одобрил в среду и который готовится к внесению в ГосДуму.

Наиболее резкое сокращение расходов состоится по Федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя, где «под нож» пустят 20% заложенных денег.

В 2021 году финансирование программы сократится на 8,46 млрд рублей, до 76,12 млрд; в 2022-м — на 9,14 млрд, до 82,26 млрд.

Масштабные инвестиции в Крым власти решили отложить до 2023 года, когда объем программы вырастет до 150 млрд рублей.

На 10% меньше, чем планировалось год назад, бюджет выделит на программы развития авиационной промышленности. В 2021-22 гг ее финансирование составит по 75,5 млрд рублей в год.

Кабмин намерен сэкономить 5,5 млрд рублей на субсидиях на постпродажное обслуживание воздушных судов и 9 млрд рублей — на вливаниях в капитал Объединенной авиастроительной корпорации.

Финансирование государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 2021 году снижается на 4% по сравнению с суммой, которая была предусмотрена в законе о бюджете, принятом год назад.

В общей сложности на программу правительство выделит 802,486 млрд рублей — на 34,21 млрд рублей меньше изначального плана.

Экономить бюджет будет на подпрограмме «Развитие национального интеллектуального капитала» — ее сократят на 3,4%.

Федеральный бюджет-2021 сведен с «дырой» в 2,75 трлн рублей и останется весь плановый период. В 2022 году расходы превысят доходы на 1,25 трлн рублей, в 2023-м — на 1,4 трлн.