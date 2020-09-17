Ким Кардашьян шокирована последней выходкой больного Канье Уэста

Ким Кардашьян поддерживает Канье Уэста, несмотря на его полный психоз — рэпер все больше уходит в себя и ведет себя совершенно по-странному. Друзья считают, что ему необходима помощь врачей.

вчера он пошел еще дальше и разместил в своем твиттере видео, на котором помочился на статуэтку «Грэмми».

Доверьтесь мне. Я не остановлюсь,

— прокомментировал свои действия певец.

Но, если кого-то поведение Канье возмущает или вводит в ступор, то его 39-летняя жена Ким Кардашьян оказывает ему огромную поддержку, зная, что она ему необходима.

Ким держится за свой брак с Канье и знает, что он страдает биполярным расстройством. Она сражается за его психическое здоровье и хочет ему помочь. Она продолжает поддерживать его и делает все возможное, чтобы понять его и то, что с ним происходит. Она всегда знала, что он очень неординарный человек,



— говорят инсайдеры.

Скандальное поведение мужа вынудило Ким Кардашьян выступить с публичным заявлением, в котором она призналась, что он страдает биполярным расстройством. Тогда она назвала его «сложным человеком» и отметила, что жить с человеком с таким диагнозом очень непросто.

По словам инсайдеров, супруги, которые воспитывают четверых детей, давно испытывают проблемы в браке и даже не живут вместе. Однако о разводе речь не идет — Ким делает все, чтобы сохранить брак.