Как безболезненно удалить волоски в носу?

С возрастом у мужчин и женщин начинают активно расти волосы в носу и ушной раковине, а также становится сложнее ухаживать за формой бровей. Эти проблемы связаны с изменением гормонального фона. Если почитать форумы и некоторые отзывы, то можно найти советы по удалению нежелательной растительности с помощью пинцета, ножниц, воска и т.д. Способов много, но не все из них безопасны, а большинство еще и болезненны.

Чтобы не навредить себе или близкому человеку, используйте триммеры. Это средства, которые были специально разработаны для устранения волос из носа, уха и для коррекции бровей.

Триммер: принцип работы

Внешне он похож на ручку, имеет небольшие размеры. Его удобно носить с собой, что важно во время путешествий или командировок. Устройство состоит из:

корпуса (ручки);

головки;

системы лезвий.

Головка имеет цилиндрическую форму и небольшой диаметр, за счет чего она легко проникает в небольшие отверстия. Корпус обычно изготавливают из пластика и размещают на нем кнопки включения и выключения. Некоторые модели оснащены дисплеем.

Лезвия могут быть закрыты защитной сеткой или же утоплены в головку.

Хорошими характеристиками обладает триммер ксиоми. У него эргономичная ручка, которая не выскальзывает даже из мокрых рук. Не пропускает влагу, поэтому им легко можно пользоваться в ванной. Мощный мотор создает быстрое вращение лезвий, за счет чего срез получается ровный, гладкий и безболезненный. Устройством можно пользоваться людям с чувствительной кожей, ведь аппарат не вырывает волоски, а аккуратно их срезает.

Лезвия изготовлены из прочной стали. Заточенные зубцы расположены таким образом, что приподнимают волоски и идеально срезают их за один проход. Триммер Ксиоми весит всего 76 грамм, поэтому практически не ощущается в сумке или в чемодане.

Идеально подходит для удаления волосков из ушных раковин, носа и бровей.

Правила использования

Волосы в носу и ушах растут выполняют определенную функцию 一 удерживают пыль, лишнюю влагу, пыльцу растений и другие загрязнения. Служат фильтром для воздуха, поэтому добиваться идеальной гладкости в этих местах не стоит. Нужно убирать только те волоски, которые выглядывают наружу. Теперь понятно, почему удаление их пинцетом будет не только болезненно, а еще и вредно для здоровья.

Триммер 一 более безопасный и предпочтительный вариант, но и при его использовании необходимо соблюдать некоторые правила:

Перед применением убедитесь, что головка устройства идеально чистая. Если кожа очень чувствительно, то можно засунуть в ноздри небольшие кусочки льда 一 эффект местной анестезии. Головку устройства и лезвия перед использованием обработать спиртом. Вводить триммер в ноздри не более, чем на 0,5 см. Для идеального результата достаточно сделать всего несколько прокручиваний. После процедуры устройство необходимо очистить от волосков и протереть спиртом.

Проводить процедуру необходимо в помещении с хорошим освещением 一 это предотвратит травмирование и нежелательный срез растительности.