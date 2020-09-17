Инсайдер рассказал о романе Кэти Холмс и Эмилио Витоло: «Он не может насытиться ее вниманием»

О романе 41-летней актрисы Кэти Холмс с 33-летним ресторатором Эмилио Витоло — младшим стало известно чуть больше недели назад, но уже появились некоторые подробности их отношений. Как рассказали инсайдеры, в нового бойфренда Кэти влюблена по уши, и он отвечает ей взаимностью.

Эмилио невероятно обаятелен, любит флиртовать. Так что легко понять, почему Кэти в него влюбилась. Похоже, он ей очень нравится. Она целыми днями пишет ему сообщения, и ему это нравится. Он не может насытиться ее вниманием,

— поделился инсайдер с изданием People.

Эмилио Витоло

Познакомились Кэти и Эмилио, вероятно, в ресторане Emilio’S Ballato, который принадлежит Витоло-старшему и в котором возлюбленный Кэти работает шеф-поваром. Это заведение весьма популярно среди знаменитостей, и, похоже, Кэти тоже является одной из его посетительниц.

Говорят, что до встречи с Кэти Эмилио был несвободен и даже собирался жениться на своей девушке, однако расторг с ней помолвку, как только закрутил роман с актрисой. Девушка Эмилио, которая и не подозревала о новых отношениях возлюбленного, была шокирована, когда прочитала о его связях с голливудской звездой в прессе.

До появления новостей в СМИ она понятия не имела, что происходит. У них были конкретные планы относительно свадьбы, так что она была в шоке, когда друзья стали присылать ей статьи в прессе,

— говорят источники.

Кэти Холмс, по слухам, тоже еще относительно недавно собиралась связать себя узами брака — актриса встречалась с Джейми Фоксом, но год назад они расстались после шести лет отношений. От брака с актером Томом Крузом у Кэти Холмс есть 14-летняя дочь Сури.

Кэти Холмс