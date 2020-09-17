Холли Берри заявила, что фильм «Женщина-кошка» дурацкий. По ее словам, которые цитирует Sun, это самый ее худший фильм за карьеру.

Фильм «Женщина-кошка» 2004 года был настолько плох, что стал заметным явлением в череде фильмов, снятых по комиксам. Он завоевал несколько премий «Золотая малина», был разгромлен критиками и заслуженно провалился в прокате. Одним из наиболее странных моментов в картине был сюжет про то, что супергероиня должна спасать женщин от некачественной косметической продукции. Исполнительница заглавной роли Холли Берри вспоминает:

История изначально казалась мне неправильной. У меня был такой аргумент: «Почему Женщина-кошка не может спасти мир, как Бэтмен или Супермен? Почему она должна бороться с кремом для лица?» Но я была всего лишь нанятым актером, а не режиссером. К моим словам не прислушивались.

Впрочем, даже у такого фильма актриса нашла положительные стороны:

Каждая история строится на предыдущей. Перефразируя старую поговорку, можно сказать: за каждой Черной Пантерой стоит великая черная Женщина-кошка. У меня плохая репутация из-за этой роли, но я думаю: черт возьми, а не заслуживает ли Женщина-кошка еще одного шанса?

То, что к словам Берри не прислушивались во время съемок фильма, привело к тому, что она сама решила стать режиссером. И теперь работает над спортивной драмой «Побитая» для сервиса Netflix.