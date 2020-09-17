Хайди Клум поздравила своего 15-летнего сына, полностью раздевшись

Хайди Клум поздравила своего 15-летнего сына странным образом, полностью раздевшись. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оригинально поздравила своего сына Генри с 15-летием.

В Instagram знаменитость опубликовала два фото, на одном из которых предстала полностью обнаженной.

«15 лет назад в этот день ты появился на свет. Я так горжусь, что ты часть меня. Ты — блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С Днем рождения, Генри… пусть твой день рождения будет таким же особым сегодня, как и ты», — написала в публикации 47-летняя Клум.

На одном из фото манекенщица позирует с маленьким Генри, которого она родила в браке с певцом Силом.

На другом снимке — Клум запечатлена беременной и без одежды. Распущенные длинные волосы прикрывают грудь женщины.

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