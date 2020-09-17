ЕС признал победу Тихановской в Беларуси

ЕС признал победу Тихановской в Беларуси и Координационного Совета, который по мнению европейцев является единственной легитимной властью на сегодня.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко, которого поддержала Россия, не может считаться президентом страны. Его легитимность не признал Европарламент (ЕП), гласит соответствующая резолюция.

Европарламентарии также выступили за санкции в отношении силовиков, чинивших произвол в отношении протестующих белорусов, и в отношении сотрудников избиркомов и госслужащих, допустивших фальсификации в ходе голосования 9 августа.

Европарламент также заявил, что санкций заслуживают граждане России, поддерживающие режим Лукашенко.

Законным представителем власти в Республике Беларусь на сегодняшний день является Координационный совет оппозиции, созданный противостоящим Лукашенко кандидатом на выборах Светланой Тихановской.

Еще одной действенной мерой в обстановке белорусского кризиса ЕП считает перенос чемпионата мира по хоккею из Минска в другое место, пишет TUT.by. Турнир должен пройти в 2021 году одновременно в белорусской и латвийской столицах.

Хоккейные федерации демократических государств должны потребовать от Международной федерации хоккея (IIHF), чтобы та отобрала у Минска право на проведение ЧМ, считают политики. Если же до начала турнира в Белоруссии улучшится положение с правами человека, эту санкцию можно будет снять, отмечается в резолюции, за которую проголосовали 532 депутата и 84 высказались против.