Джейк Джилленхол снова снимется у Дени Вильнева

Джилленхол вновь поработает с режиссером Дени Вильневым. Это будет третье сотрудничество актера и постановщика после фильмов «Враг» и «Пленницы».

О загадочном проекте пока ничего неизвестно. Напомним, в настоящее время Вильнев занят постпродакшеном научно-фантастического блокбастера «Дюна». В процессе производства амбициозной экранизации режиссер обмолвился, что по окончании работы над первой частью («Дюна», как известно, задумана как дилогия) он хочет передохнуть и выпустить в промежутке какой-нибудь небольшой проект.

Возможно, этим небольшим проектом и является фильм с участием Джилленхола. Учитывая их прошлый совместный опыт, можно ожидать малобюджетный психологический триллер или психологическую драму.