Дым от лесных пожаров на западе США добрался до Европы

Пожары на западе США стали самыми сильными за последние 17 лет, передает РБК со ссылкой на сообщение Европейской службы мониторинга атмосферы (CAMS). Дым от них достиг северных регионов Европы.

По данным службы, активность пожаров «в десятки или сотни раз» превосходила средние показатели за 2003–2019 годы. В результате дым, попавший в высотные слои атмосферы, загрязнил воздух над Северной Америкой, США и Канадой, а также пересек Атлантику и добрался до северной Европы.

По прогнозам CAMS, это может повториться в ближайшие выходные, когда дым снова преодолеет Атлантический океан.