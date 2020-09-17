«Достоевский ничего не должен!» Абрамович погасил долги великого писателя

Средства массовой информации сообщают, что знаменитый бизнесмен и миллиардер Ромaн Абрaмович выплатил долги великого классика Федора Михайловича Достоевского в игорном заведении города Висбаден, Германия.

Об игорных пристрастиях Достоевского знали и современники, и потомки. Средства массовой информации утверждают, что именно в этом казино писатель просадил в рулетку большие деньги и так и не выплатил весь долг. По их утверждению, в казино Висбадена все эти годы висела каменная доска с выгравированной надписью о том, что великий русский писатель остался должен заведению более двухсот сорока тысяч евро.

В СМИ написали, что после посещения казино в немецком городе Висбаден Абрамович заплатил эту сумму администрации игорного дома и приказал снять табличку.

Однако эксперты, в том числе и Игорь Володин, который возглавляет Фонд Достоевского, не думают, что эта история правдива. Как утверждает культуролог, Достоевский в этом городе проживал очень скромно в финансовом плане. В 65 году девятнадцатого века Достоевский получил небольшое вознаграждение за свой роман «Преступление и наказание», а также немного денег от своего приятеля Герцена. Но этой суммы было недостаточно для нормальной жизни и уплаты всех долгов, поэтому долги за писателя еще тогда выплатил Катков.

— На этом все, больше ни о каких международных долгах писателя нет никакой информации. Если олигарх и выплачивал что-то казино, то это были не задолженности писателя. В этом я уверен на сто процентов, — заявил Володин.

В этой истории действительно есть много несостыковок. Например, сама табличка. Она и правда висит на стене игорного дома, который так любил писатель. На ней написано, что в таких-то годах здесь жил и играл знаменитый писатель, по этим мотивам создан его роман «Игрок». В игорном доме даже сделали вип-зал имени Достоевского. Но ни слова о задолженности именно на этой табличке не было, ведь с технической стороны в казино Германии нельзя играть в долг. Точно так же, как и сейчас в интернете, например, зайдя в зеркало Вавада Казино.

Эксперты выдвигают более правдивую версию о том, что классик был должен не казино, а отелю, и в гостинице до сих пор хранят незакрытый счет за проживание писателя в номере. Но подтверждений этой информации нет.