Через реку Ляньцзян в Китае протянулся самый длинный стеклянный мост в мире

Растянувшийся на 526,14 метра, новый мост со стеклянными пролётами в живописном месте «Три ущелья Хуанчуань» (Huangchuan Three Gorges) в Китае теперь считается самым длинным в мире.

Длинное сооружение, возвышающееся над рекой Ляньцзян на 201 метр, является проектом архитектурно-дизайнерского исследовательского института при Чжэцзянском университете.



На обеих концах моста стоят две ярко-красные опоры, между которыми проходит стеклянный настил шириной 8,8 метра.

Прозрачный мост, подвешенный на тросах и способный выдержать 500 человек, состоит из трёх слоёв стекла толщиной 4,5 см, облицованных сталью.

Согласно Dezeen, предыдущим рекордсменом был 488-метровый мост в китайской провинции Хэбэй.

Фото: Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University

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