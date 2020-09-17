Кремль оставил Крым без денег и воды Продлила лето: Белла Хадид поделилась фото со съемок для Versace у моря » Анну Седокову обокрал ее менеджер Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.

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