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Анну Седокову обокрал ее менеджер

Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.

«История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла»,

— начала она свой рассказ.

Дело осложняет то, что претензии всех, кто одолжил крупные суммы Насте по доброте душевной, надеясь на ее ответственность и совесть, были предъявлены Ане Седоковой.

«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никто меня не предупредил»,

— продолжила певица.

Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.

17 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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