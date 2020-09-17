Анну Седокову обокрал ее менеджер
Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.
«История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла»,
— начала она свой рассказ.
Дело осложняет то, что
претензии всех, кто одолжил крупные суммы Насте по доброте душевной, надеясь на ее ответственность и совесть, были предъявлены Ане Седоковой.
«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никто меня не предупредил»,
— продолжила певица.
Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.
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