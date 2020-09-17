Анальной пробкой научились управлять через Twitter

Девайс для сексуальных практик, способный реагировать на действия в сервисе микроблогов, создал немецкий инженер. Интимную игрушку доработали с помощью умной батарейки.

Автором необычной разработки стал немецкий инженер под ником Space Buck, который добавил в анальную пробку «умную» батарейку Double-Oh, способную подключаться к интернету через Wi-Fi. Получив сигнал из интернета, источник энергии активирует устройство. Описание своего проекта инженер разместил на отдельной странице на портале Hackaday.

Как рассказал Dazed инженер, его разработка способна работать с любой батарейкой формата AA. Её дополняет аккумулятор от электронной сигареты и ряд дополнительных элементов, включая модуль Wi-Fi для подключения к сети, USB-мост для перепрограммирования и регулятор выходного напряжения. Управлять Double-Oh предложено с помощью взаимодействий с сообщениями владельца «умной» анальной пробки в Twitter.

В настоящее время игрушка работает в нескольких режимах. Если кто-то лайкает «твит» пользователя, пробка вибрирует на протяжении 10 секунд, а если другие подписчики Twitter делают репост сообщения, то вибрация длится уже 30 секунд.

Создатель интимной игрушки, подключённой к интернет, лично опробовал своё изобретение и отметил, что невозможно предсказать, в какой момент сработает устройство и как долго будет длиться вибрация, что добавляет непредсказуемости процессу. По словам Space Buck, к нему уже обращаются его подписчики в Twitter, которые хотят получить аналогичный девайс. При этом о серийном выпуске игрушки или комплекта для её создания разработчик не заявлял, а также не сообщал об интересе к новому устройству со стороны производителей секс-игрушек.

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