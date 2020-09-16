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Япония поставила абсолютный рекорд по 100-летним жителям

Япония поставила абсолютный рекорд по 100-летним жителям, при этом тенденция к старению населения еще более усиливается каждый год. Японские пенсионеры считаются самой обеспеченной и удовлетворенной вековой категорией в мир.  В стране проживают 80 тыс. 450 человек в возрасте от 100 и более лет, сообщает Минздрав Японии.

88% от общего числа долгожителей — женщины (70 тыс. 975).

В этом году столетие отметят 41,8 тыс. японцев, уточняет ведомство. При этом людей, чей возраст перевалил за 100, — в 2020 году будет более 9 тыс. 100 человек.

Интересно, что в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981 количество долгожителей превысило тысячу, а в 2012 году — 50 тыс. За восемь лет, к 2020 году, таких людей стало на 30 тыс. больше.

16 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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