Warner Bros. скрывает кассовые сборы фильма Кристофера Нолана «Тенет»

Кассовые сборы фильма «Тенет» Кристофера Нолана в мировом прокате превысили 207 миллионов долларов.

Наибольшую сумму принес фильму Китай — 50 млн долл., тогда как в Северной Америке фильм смог заработать около 30 млн долл., Россия принесла в копилку еще 5,7 млн долл.

По словам аналитиков, зрители пока не готовы вернуться в кинотеатры. Кроме того, в Штатах работу возобновили примерно 70% кинотеатров, но с ограничениями на продажи билетов. А в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе до сих пор все закрыто.

В то же время, ранее студия Warner Bros. ограничила доступ к информации о сборах картины. Хотя новый фильм Нолана вышел в кинотеатрах в четверг, 3 сентября, Warner Bros дождалась воскресенья, 6 сентября, чтобы официально объявить о сборах за первые выходные. Согласно им, «Тенет» заработал 20 млн долларов — средний результат для фильма такого масштаба.

Предполагается, что компания хотела, чтобы первоначальные кассовые сборы выглядели как можно более солидными — и ожидание до воскресенья сделало бы цифру прибыли более внушительной, чем если бы студия сообщала ее ежедневно.

Это вызвано также тем, что репортеры и конкуренты якобы могут неверно истолковать или несправедливо проанализировать результаты, что приведет к появлению заголовков, которые могут ошибочно назвать дебют «Тенета» провалом.

Напомним, на производство «Тенета» было выделено 200 миллионов долларов, однако фильм пока не вышел в плюс, поскольку в эту сумму не входит стоимость маркетинга.

Как сообщалось ранее, во время съемок шпионского боевика Кристофера Нолана «Тенет» разбили настоящий Boeing.