В течении 3-х месяцев ВСУ сократят на 20 тысяч, потом еще на 30

Более 20 000 должностей будет сокращено в Вооруженных Силах Украины до конца этого года, больше всего это коснется частей обеспечения, обслуживания и учебных центров.

Об этом сообщает информагентство Министерства обороны «АрмияInform» со ссылкой на Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины:

«В соответствии с запланированными организационными мероприятий будет уменьшена штатная численность ВСУ более чем на 20 000 должностей. Обращаем внимание не списочная, а штатная. Запланированные мероприятия прежде всего касаются не боевых военных частей, а в частности частей обеспечения, обслуживания и учебных центров (речь идет о сокращении вакантных должностей).

В то же время в Генштабе опровергли информацию, появившиеся в соцсетях о якобы сокращении ВСУ на более чем 80 000, в частности уменьшение Сухопутных войск на 60 000 должностей, Воздушных Сил на 15-20 тысяч должностей, а ВМСУ на 2,5 тысячи. Такие, цифры несколько дней назад обнародовал, в Facebook Юрий Бирюков со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Цель якобы заключается в том, чтобы подогнать штатную численность, которая по некоторым данным составляет более 300 000 человек при утвержденной численности в 250 000 (из них 204 000 военных) определенной законом 2015 года. В то же время, из-за хронической неукомплектованность воинских частей, реальная списочная численность ВСУ составляет около 247 000, из них 194 000 военных.

По словам отдельных источников — следующее сокращение ВСУ запланировано на следующие 3 месяца — это будет сразу 30 000, однако ни подтвердить ни опровергнуть это в Минобороны не смогли.