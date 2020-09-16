В санкционный список ЕС по Белоруссии попадут россияне

Евросоюз готовится ввести санкции против Белоруссии. В «черный список» могут включить и граждан России, следует из предварительного проекта резолюции.

Идею вынашивают евродепутаты. В подготовленной резолюции они отвергают результаты президентских выборов в Белоруссии и заявляют о поддержке мирной передачи власти в этой стране по итогам диалога. Голосование по документу запланировано на четверг.

Ранее заместитель глава Европейской Комиссии Жозеп Боррелль заявил, что «сотни тысяч белорусов вышли на улицы по всей стране, и у этих мирных демонстраций были четкие требования: освобождение всех незаконно задержанных людей, судебное преследование виновных в жестокости полиции и проведение новых президентских выборов». По словам Боррелля, ЕС работает над новыми списками для введения санкций в отношении лиц, несущих ответственность за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов.

Между тем в Европе президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили персоной нон-грата. Главы МИД восьми стран Европы призвали белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, освободить задержанных, уважать права и свободы человека и немедленно вступить в диалог с оппозицией.

Напомним, после оглашения итогов президентских выборов в Белоруссии, на которых, по подсчетам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, его соперница Тихановская покинула Белоруссию. Она выехала в Литву, власти которой обсудили с ней предложенный план помощи Белоруссии. План предусматривает, что власти Белоруссии должны прекратить применение насилия против своих граждан, освободить всех задержанных, а Лукашенко должен согласиться на создание «национального совета» с участием представителей властей и гражданского общества.