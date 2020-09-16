В ЕС работают над законом по типу «акта Магнитского» после отравления Навального. Европа должна занимать ясную позицию и реагировать быстро, когда идет речь о нарушениях прав человека «в любом месте — Гонконге, Москве или Минске. Для этого будет разработан проект закона Евросоюза по типу «акта Магнитского». Он будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Могу вам объявить, что мы скоро положим на стол предложение. Мы должны дополнить наш набор инструментов наложения санкций», — заявила она, а также предложила перейти от единогласного голосования в Совете ЕС к голосованию квалифицированным большинством в тех в случаях, когда будет идти речь о нарушениях прав человека и введении санкций.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя дело Алексея Навального, заявил, что идет работа над режимом ограничительных мер за нарушения прав человека. По его словам, то, что произошло оппозиционером, должно подвигнуть государства-члены ЕС начать действовать и утвердить режим санкций за нарушение прав человека.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Местные врачи назвали причиной тяжелого состояния оппозиционера «нарушение обмена веществ». Затем Навального перевезли в Германию, где военные медики заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок», однако прокуратура РФ не нашла причины для возбуждения уголовного дела из-за случившегося.