Ученые: Обидчивые люди чаще умирают от сердечного приступа

Негативные эмоции — смертельно опасны. К такому выводу пришли ученые Университета Теннесси в американском Ноксвилле, пишет Science Times.

Специалисты провели исследование с участием 2321 человека, пережившего сердечный приступ. Средний возраст добровольцев достигал 67 лет, а 68% из них были мужчинами. Специалисты измерили уровень враждебности, который используется для диагностики расстройств поведения.

Выводы показали, что 57% участников часто демонстрировали враждебное поведение. При этом регулярные негативные аффекты (обидчивость, гнев, нервозность, раздражительность) являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа вне зависимости от пола, образования, семейного положения, наличия гипертонии и диабета, а также курения. По словам ученых, среди пациентов с острым коронарным синдромом оказались также распространены саркастичность и цинизм.