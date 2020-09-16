У Билла Гейтса умер отец

У Билла Гейтса, основателя компании Microsoft и мультимиллиардера, умер отец.

В США на 94 году жизни скончался Билл Гейтс-старший, филантроп и отец основателя Microsoft Билла Гейтса. Гейтс-младший сообщил об этом в своем блоге.

«Вчера мой папа мирно скончался дома в окружении своей семьи. Мы будем скучать по нему больше, чем можем выразить прямо сейчас. <…> Кончина моего отца не была неожиданностью: <…> его здоровье ухудшалось, поэтому у всех нас было много времени, чтобы задуматься о том, насколько нам повезло, что этот удивительный человек присутствует в нашей жизни столько лет», — написал Гейтс.

Предприниматель рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него: «Уверен, что это одна из причин, по которой мне было комфортно идти на большой риск в молодости, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом. Я знал, что они будут на моей стороне, даже если я проиграю».