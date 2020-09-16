Tesla готовит 40-летний контракт на поставку никеля и кобальта

Tesla ведет переговоры с канадской горнодобывающей компанией Giga Metals о возможности заключения 40-летнего контракта на поставки никеля с низким содержанием углерода для своих батарей. Агентству Reuters об этом стало известно сразу от трех разных источников. Илон Маск верен своему слову, данному в июле этого года, когда он пообещал заключить долгосрочный контракт на очень выходных условиях с горнодобывающей компанией, которая обеспечит Tesla дешевым сырьем для батарей.

«Tesla предоставит вам гигантский контракт на длительный период времени, если вы будете добывать никель эффективно и экологически безопасным способом», — заявил в июле Маск. Естественно, ключевым параметром является также цена сырья.

Канадская компания Giga Metals отвечает требованиям Маска наилучшим образом. Она обладает лицензией на разработку месторождения Turnagain в Британской Колумбии, что существенно упрощает логистику — не нужно везти сырье для фабрики Tesla в Техасе с других континентов. И это очень крупное месторождение — его разведанные запасы никеля оцениваются в 2,36 млн тонн, а кобальта — в 141 тысячу тонн. Giga Metals планирует производить по 40 000 тонн никеля и 2 000 тонн кобальта в год в течение следующих 20 лет. Общий срок жизни месторождения оценивается минимум в 40 лет.

У Giga Metals есть и еще одно важное преимущество по сравнению с другими добывающими компаниями — она ведет добычу экологичными методами и готова использовать в разработке электроэнергию с ближайшей ГЭС, а также компенсировать выбросы двуокиси углерода за счет применения этого газа при переработке отходов. Получаемый при добыче никеля шлак предполагается превращать в строительный материал, напоминающий цемент. Для сравнения: мировые поставки никеля растут сейчас преимущественно за счет расширения добычи в Индонезии, где отходы производства просто сбрасываются в океан.

Tesla рассматривает возможность предоставления финансирования Giga Metals для расширения операционной деятельности в обмен на акции, никель и кобальт. Конкретные параметры сделки не называются, но генеральный директор горнодобывающей компании заявил накануне, что оценивает стоимость развития проекта в $1 млрд. без учета энергозатат.

Источник Reuters полагает, что сделка будет охватывать весь срок эксплуатации рудника, то есть минимум 40 лет.

Текущая мощность Tesla составляет 490 000 электромобилей выпускаемых в год в Соединенных Штатах и ​​200 000 на фабрике в Шанхае, кроме того строятся две новые фабрики — в Техасе и под Берлином. Вместе с ними Tesla преодолеет отметку в 1 млн выпускаемых машин в год уже через 2-3 года. С учетом этих планов, доступ к надежному источнику никеля для перспективных безкобальтовых аккумуляторов — стратегически важная цель для Маска в борьбе с конкурентами. По прогнозам экспертов Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году спрос на никель для производства батарей вырастет почти в десять раз, для соответствующих нужд будет использоваться 30% объемов мировой добычи этого металла вместо нынешних 6%.

Не исключено, что о сделке Tesla с Giga Metals будет объявлено уже 22 сентября, во время давно анонсированного Маском и уже дважды переносившегося Дня батарей.