Путин даст Лукашенко новое оружие для «удержания ситуации» и подавления «цветных революций»

Во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности своих переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, белорусские власти способны «удержать ситуацию» не только внутри страны, «но и по периметру наших границ».

Однако для надежной обороны «общего Отечества — от Бреста до Владивостока» Белоруссии понадобились новые виды вооружений.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он также заявил о необходимости «держаться вместе» и не позволять «забить клин» между странами всем тем, «кто на это рассчитывал и рассчитывает».

Говоря о протестах в стране, Лукашенко выразил готовность ответить на любой вызов, хотя организации этих акций действуют по «отработанному сценарию».

«Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов», — сказал он.