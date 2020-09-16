Николь Кидман удивила своим омоложением

Николь Кидман удивила своим омоложением после месячного отсутствия в сети. Поклонники считают, что это новая пластика лица актрисы, но она сообщила, что просто отдохнула от забот несколько недель.

Николь Кидман — одна из самых красивых актрис Голливуда. Хотя она и прибегала ранее к «уколам красоты», все равно имеет роскошный вид.

Так, в свои 53 оскароносная знаменитость словно юная студентка. Такое ощущение, будто с каждым годом Николь все хорошеет и хорошеет.

Недавно красавица опубликовала в сети фото, где позирует в стильном аутфите. Непринужденная поза и трендовая одежда «украли» у Кидман несколько десятков лет. И перед нами позирует точно молодая девушка.

В комментариях фанаты актрисы заявили, что она имеет роскошный вид. И мы не можем с ними не согласиться. Николь действительно как сочный персик!