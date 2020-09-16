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Мадонна рассказала детали будущего фильма о себе

Мадонна рассказала детали будущего фильма о себе — да, Мадонна снимает художественный фильм про себя любимую, вместе с известным сценаристом.

Певица Мадонна рассказала о своем новом автобиографическом фильме, сценарий которого она пишет совместно с Диабло Коуди.

Сюжет фильма будет строиться на начале творческого пути Мадонны на Манхэттене с группой The Breakfast Club.

Сама Мадонна описывает это как «борьбу художника, пытающегося выжить в мире мужчин». Особое внимание будет уделяться взаимоотношениям поп-звезды с ее сестрой Полой Чиконе.

Исполнительница главной роли пока остается неизвестной.

16 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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