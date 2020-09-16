Люди проигрывают роботам во время пандемии коронавируса

Люди проигрывают роботам во время пандемии коронавируса и скорее всего человечеству наверстать свои возможно не получится.

Во время пандемии машины, возможно, навсегда вытеснили людей из некоторых профессий, свидетельствует исследование Федерального резервного банка Филадельфии.

Увольнения чаще отмечаются в секторах, которые можно автоматизировать, что увеличивает риск окончательной потери этих рабочих мест, пишут авторы исследования экономисты Лэй Дин и Джульетта Саенс Молина. Одновременно распространение Covid-19 ускорило автоматизацию отраслей, которые сильно пострадали от последствий пандемии или в которых невозможна удаленная работа.

Чем дольше продлится рецессия, тем масштабнее будет автоматизация и ее последствия.

«Если связанный с Covid-19 кризис перерастет в затяжной экономический спад, многие сокращенные рабочие места в отраслях, где возможна автоматизация, могут быть навсегда потеряны для экономики периода после пандемии, как это было во время восстановления после Великой рецессии», — написали экономисты.

В отраслях, уже столкнувшихся с высокой вероятностью автоматизации, потери на каждые 100 рабочих мест оказались на 4,2 больше, чем в секторах, где технологии представляют меньшую угрозу с точки зрения сокращения персонала, говорится в исследовании, авторы которого проанализировали данные за август. Среди видов работ, которые вероятнее всего будут выполняться роботами, авторы выделяют работу портье в отелях, водителей автобусов-шатлов, продавцов магазинов, парковщиков, работников скотобойни, кассиров на платных дорогах.

Блумберг