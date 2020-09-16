Лукашенко внезапно объявил Украину политическим врагом Беларуси

Лукашенко внезапно объявил Украину политическим врагом Беларуси, и основной площадкой политических и других провокаций.

В организации последних событий в Белоруссии виноваты США, Польша, Литва, Чехия и Украина. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом республики, отметив «особую роль» американцев.

«На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Чехию он назвал «ресурсным хабом», Польшу — «инкубатором медиаканалов» и площадкой для альтернативных органов власти в изгнании, Литву — «тараном белорусско-европейских отношений». «Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — добавил президент.