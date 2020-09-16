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Карди Би подала на развод со своим странным мужем

Карди Би подала на развод со своим странным мужем — известным своими неоднозначными выходками рэпером.

Рэперша Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) подала на развод с хип-хоп-исполнителем Оффсет (Offset, Киари Кендрелл Сифус). Об этом сообщает Sky News.

Артисты тайно поженились в сентябре 2017 года, в 2018 Карди Би родила дочь, которую родители назвали Культурой.

27-летняя Карди Би потребовала назначить ее главным опекуном Культуры, попросив обязать бывшего супруга оказать ей финансовую поддержку в воспитании дочери. В заявлении артистка указала, что ее брак с 28-летним рэпером уже «безвозвратно разрушен», и что музыканты уже длительное время живут отдельно друг от друга.

Offset — участник хип-хоп-группы Migos. Карди Би известна по таким хитам, как WAP, Money и I Like It.

16 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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