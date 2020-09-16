Военные Венесуэлы сбили американский самолет В США в условиях абсолютной секретности испытали истребитель 6-го поколения » Газпром заплатит Украине еще 2 млрд.долларов Газпром заплатит Украине еще 2 млрд.долларов в текущем году. Об этом в интервью рассказал глава «Нафтогаза» Коболев. Газпром заплатит Украине еще 2 млрд.долларов в текущем году. Об этом в интервью рассказал глава «Нафтогаза» Коболев. «Газпром» должен заплатить около $ 2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой. Коболев пояснил, что принцип «качай или плати», положительно влияет на прибыль украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности. «Этот принцип, особенно в период кризиса, очень важным, так как для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, живет, а все равно оплачивается», — сказал глава «Нафтогаза».

загрузка...