Газпром заплатит Украине еще 2 млрд.долларов в текущем году. Об этом в интервью рассказал глава «Нафтогаза» Коболев.
«Газпром» должен заплатить около $ 2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году
Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.
Коболев пояснил, что принцип «качай или плати», положительно влияет на прибыль украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности.
«Этот принцип, особенно в период кризиса, очень важным, так как для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, живет, а все равно оплачивается», — сказал глава «Нафтогаза».
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