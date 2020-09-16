Financial Times — комик Зеленский поддерживает коррупцию

Бывший комик, а теперь президент Украины Зеленский своим бездействием поддерживает коррупцию у себя на родине. Суды принимают коррумпированные решения, коррупционеры чувствуют при Зеленском себя уверенно и вольготно, а экономика и демократия страны страдают.

Президент Украины Владимир Зеленский не торопиться выполнять свое предвыборное обещание искоренить коррупцию. Свидетельством этого является ситуация, сложившаяся вокруг судей Окружного административного суда Киева и его главой Павлом Вовком, сообщает Financial Times.

В статье рассказывается о расследовании против Вовка и других судей, задачей которых является рассмотрение апелляций, касающихся решений Кабмина. Эти должностные лица подозреваются НАБУ в коррупции и попытке «захватить государственную власть» посредством установления контроля над судебной системой.

Издание называет их «представителями мафии».

Информация из «пленок Вовка» экстраординарная даже «по меркам коррумпированной системы правосудия Украины».

Бюро настаивает, что Вовк вместе с несколькими коллегами вступили в сговор для получения влияния на другие суды и госорганы посредством принятия судебных решений и шантажа.

FT отмечает, что коррупция в суде – это «опора олигархического влияния», дающая возможность бизнесменам и политикам защищать свои интересы.

В то же время, борьба с коррупционерами в судах – главный из приоритетов международных инвесторов, МВФ и Евросоюза.

Вовк заявил изданию, что записи – фальсификация. Дескать, хотя голоса на «пленках» «в определенной степени похожи на его голос и голоса его коллег», но представляют собой компиляцию из отдельных фраз.

Вспомнили в FT и о реакции на скандал ОП, где заявили, что не обладают правом вмешательства в судебную систему.