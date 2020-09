Автор «Сумерек» посоветовала «не увлекаться мальчиками» Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи » Эмили Ратаковски призналась в апопытке изнасилования на эротичной съемке Эмили Ратаковски призналась в апопытке изнасилования на эротичной съемке — по словам модели, она дала жесткий отпор насильнику, который просто в итоге от нее убежал. Это был известный фотограф. Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски обвинила фотографа в сексуальном насилии над ней во время фотосессии с обнажением в 2012 году. Соответствующая статья появилась на сайте Vulture. В личном очерке Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?»), который Ратаковски написала для New York Magazine, 29-летняя модель рассказала, как в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами американского фотографа Джонатана Ледера (Jonathan Leder). В 2012 году знаменитость принимала участие в неоплачиваемой фотосессии в доме у Ледера для журнала Darius, во время которой она позировала как в нижнем белье, так и без одежды. По словам Ратаковски, во время съемки она выпила красного вина, чтобы раскрепоститься. Ближе к концу вечера модель почувствовала себя нетрезвой. «Я замерзла и закуталась в одеяло. Джонатан сидел рядом со мной. Его джинсы касались моих обнаженных ног», — вспоминала она. Затем фотограф начал расспрашивать ее о парнях. Манекенщица долго рассказывала о свиданиях и не заметила, как периодически задевала его ступней. «Я помню отчетливо, как он сказал, что ему понравилась «вся эта фишка с ногой», — писала актриса. Большая часть того, что последовало дальше, исходя из слов Ратаковски, была размыта, за исключением ощущений. «Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой выдернула его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и бесшумно побежал в темноту вверх по лестнице», — поделилась модель. Ледер отрицает обвинения Ратаковски в свой адрес. «Мы все глубоко обеспокоились, прочитав последние ложные заявления госпожи Ратаковски в New York Magazine. Она вечно хочет внимания и жаждет славы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее возмутительные обвинения в нападении. Это нелепо и печально, что она настолько мстительна, чтобы постоянно лгать СМИ», — сказал представитель Ледера.

