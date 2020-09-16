Деми Мур порадовала поклонников романтичным снимком

Деми Мур порадовала поклонников романтичным снимком. Как оказалось, не смотря на то, что актриса в возрасте, выглядит она все равно идеально и привлекательно.

Известная американская актриса Деми Мур сильно поразила поклонников новым фото.

Так, 57-летняя звезда фильма «Солдат Джейн» на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный в рамках фотосессии для издания Harper’s Bazaar.

На размещенном фото Деми с распущенными волосами словно принцесса позировала у бассейна в роскошном прозрачной голубой платье, выигрышно подчеркнула ее пышная грудь и обнажила стройные ноги звезды.

Воспоминания о снятии в октябре прошлого года в честь выхода моей книги Inside out — написала под фото Мур.