Брейвик, убивший 77 человек, отсидел 8 лет и теперь просит освободить его досрочно

Прошение об условно-досрочном освобождении подал норвежский гражданин Андрес Брейвик. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на его адвоката.

«Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав», — отметил юрист и добавил, что Брейвик провел в тюрьме более 8 лет из 21 года, и теперь имеет право просить об УДО.

Напомним, Брейвик был осужден за совершение теракта и гибель 77 человек в 2011 году. Он заложил бомбу в центре Осло, взрыв произошел 22 июля 2011 года — погибли 8 человек, сотни пострадали. В тот же день он с винтовкой направился на остров Утойа, где проходил слет молодежного крыла социал-демократической партии, и открыл огонь по подросткам. Погибли 69 человек, еще 66 были ранены.