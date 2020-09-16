Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи

В ближайшие недели старшая сестра Беллы Хадид, 25-летняя Джиджи, впервые станет мамой — модель ждет ребенка от своего возлюбленного Зейна Малика. Однако поклонники сестер вчера успели заподозрить в беременности и 23-летнюю Беллу. В своем инстаграме она опубликовала снимок с сестрой, на котором обе они придерживают свои животы. При этом и у младшей из сестер Хадид он тоже выглядит немного округлившимся.

Белла и Джиджи ХадидОднако интриговать интернет-юзеров Белла не стала и в подписи объяснила причину изменений в своей фигуре. Как оказалось, все дело было просто в плотном обеде.

11 июня 2020 года. Две булочки в духовке, но моя — это мой бургер, а у Джиджи — от Зейна,

— объяснила Белла.

Как это часто бывает в соцсетях, не прочитав подпись, поклонники звезды принялись поздравлять ее с радостной новостью, решив, что и она ждет первенца. Однако затем все же поняли, что Белла просто пошутила.

Мое сердце стало биться так часто, когда я увидела снимок. Но потом я прочитала описание…

— отметила подписчица Беллы.

Некоторые также решили, что Джиджи уже на самом деле стала матерью, так как Белла написала, что безумно любит «их двоих». По словам инсайдеров, модель действительно должна родить в сентябре, так что не исключено, что мамой она уже стала, но пока не спешит делиться новостями с общественностью.