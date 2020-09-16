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Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи

В ближайшие недели старшая сестра Беллы Хадид, 25-летняя Джиджи, впервые станет мамой — модель ждет ребенка от своего возлюбленного Зейна Малика. Однако поклонники сестер вчера успели заподозрить в беременности и 23-летнюю Беллу. В своем инстаграме она опубликовала снимок с сестрой, на котором обе они придерживают свои животы. При этом и у младшей из сестер Хадид он тоже выглядит немного округлившимся.

Белла и Джиджи Хадид 

Белла и Джиджи ХадидОднако интриговать интернет-юзеров Белла не стала и в подписи объяснила причину изменений в своей фигуре. Как оказалось, все дело было просто в плотном обеде.

11 июня 2020 года. Две булочки в духовке, но моя — это мой бургер, а у Джиджи — от Зейна,

— объяснила Белла.

Как это часто бывает в соцсетях, не прочитав подпись, поклонники звезды принялись поздравлять ее с радостной новостью, решив, что и она ждет первенца. Однако затем все же поняли, что Белла просто пошутила.

Мое сердце стало биться так часто, когда я увидела снимок. Но потом я прочитала описание…

— отметила подписчица Беллы.

Белла Хадид 

Некоторые также решили, что Джиджи уже на самом деле стала матерью, так как Белла написала, что безумно любит «их двоих». По словам инсайдеров, модель действительно должна родить в сентябре, так что не исключено, что мамой она уже стала, но пока не спешит делиться новостями с общественностью.

Белла Хадид 

ИСТОЧНИК Just Jared
16 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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