Автор «Сумерек» посоветовала «не увлекаться мальчиками»

Выход нового романа «Полуночное солнце» создательницы «Сумерек» Стефани Майер вызвал новые споры о том, является ли главная героиня Белла Свон достойным примером для подражания. Сама писательница была вынуждена вступиться за возлюбленную Эдварда.

«Есть люди, которые полагают, что Белла не является хорошим примером для молодых девушек, и я думаю, что в этом есть доля истины — да, не стоит настолько увлекаться мальчиком. Если это вымышленный персонаж, которого на самом деле не существует, то действуйте, с моего благословения. Если это вполне себе реальный мальчик, да, остановитесь и сделайте шаг назад. Но, с другой стороны, если вернутся к фантастическому роману, действие которого происходит в нереальном мире, я думаю, что девушкам будет полезно почерпнуть из него кое-что, например, схему «я могу и уверена в том, чего хочу, и не буду бояться того, чего хочу», — прокомментировала она.

Напомним, что произведение «Полуночное солнце» было выпущено в августе 2020 года. Официальный синопсис произведения гласил, что история будет рассказана от лица Эдварда, Только за первую неделю с момента начала продаж было реализовано более миллиона экземпляров книги, что подтвердило популярность мира, придуманного Майер.