Застрявших на границе с Украиной паломников-хасидов накормили кошерной пищей

Застрявших на границе Белоруссии с Украиной паломников-хасидов, направлявшихся на празднование Рош Ха-Шана (иудейского Нового года), накормили кошерной пищей. Об этом сообщает «Страна.ua».

Подвоз кошерной пищи организуют посольство Израиля и еврейские организации Украины.

Госпогранслужба сообщила, что пока контролирует ситуацию на границе, однако задействует резервы ввиду прибытия в Минск еще трех чартеров с примерно 600 паломниками. К пропускным пунктам стянуты беспилотники и вертолеты.

Ранее стало известно, что с территории Белоруссии на Украину попытались прорваться около полутора тысяч паломников-хасидов. Они были остановлены на границе.