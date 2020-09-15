Японские ученые впервые вырастили настоящее сердце

Японские ученые впервые вырастили настоящее сердце — исследования, которые проводились много лет, увенчались успехом.

Группа японских ученых из Токийского университета заявила, что ей удалось создать «мини-сердце», которое функционирует с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей.

Они использовали эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок — ламинин.

Отмечается, что эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, подобные плюрипотентных стволовых клеток iPS.

По словам ученых, клетки сформировали структуру, подобную сердцу, с поперечным размером около одного миллиметра примерно через две недели.

Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и имеет схожую структуру с сердцем эмбриона мыши.